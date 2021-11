Juventus Women-Lazio: le statistiche della partita

Prima partita per le bianconere contro la squadra romana neopromossa in Serie A femminile

La Juventus Women sta per scendere in campo contro la Lazio, in quella che sarà la prima sfida tre le due compagini visto che la squadra biancoceleste è stata promossa la scorsa stagione. Le bianconere hanno uno score di 21 vittorie su 21 partite contro le neopromosse, e cercheranno oggi di portare avanti la tradizione. Le bianconere inoltre, in caso di vittoria, diventerebbero la primasquadra capace di vincere le prime nove partite del campionato per due stagioni consecutive. Motivazioni e record da centrare dunque per le bianconere, che utilizzeranno la partita di oggi come test per il ritorno contro il Wolfsburg in Champions League, in programma la prossima settimana dopo che la partita di andata si è conclusa in pareggio in uno Stadium pieno di tifosi.