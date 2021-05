Juventus Women, Cernoia rinnova fino al 2022

La centrocampista ha rinnovato

Queste le dichiarazioni di Valentina Cernoia dopo la fondamentale vittoria contro il Sassuolo: "Avevamo preparato bene questa partita e anche per me non sarebbe potuta andare meglio. Sono contenta per la prestazione e ora ci siamo ricaricate in vista della gara della prossima settimana. Dovevamo pensare una partita per volta, in campionato vogliamo continuare questa striscia positiva, ci godiamo questa vittoria e prepariamo con la massima concentrazione la partita di domenica".