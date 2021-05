Juventus Women campione, da Gama a Girelli: le voci delle protagoniste

Le dichiarazioni post partita delle bianconere

La Juventus Women, grazie al successo ottenuto nel primo pomeriggio sul Napoli, ha conquistato la matematica certezza del suo quarto titolo consecutivo di campione d'Italia. Le ragazze bianconere, grazie alle reti messe a segno da Girelli e Bonansea, hanno centrato la ventesima vittoria su venti gare giocate, centrando così uno storico traguardo per tutto il calcio femminile. Al fischio finale del direttore di gara è partita la festa per un titolo meritatissimo e quasi mai in discussione. La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha raccolto le voci di alcune delle protagoniste: