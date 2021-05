Dybala, auguri special a Barzagli: “Quanto manchi in fondo al pullman…”

Il post del numero 10 argentino

L'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana Andrea Barzagli compie quest'oggi 40 anni. Colonna del reparto difensivo bianconero dal gennaio del 2011 all'estate del 2019, Barzagli ha contibuito alla vittoria di otto dei nove scudetti consecutivi portati in bacheca dalla "Vecchia Signora" nell'ultimo decennio, scrivendo così pagine importanti della storia del club. Anche i compagni, così come tifosi e società, ricordando con affetto i trascorsi dell'ex Wolfsburg e Palermo all'ombra della Mole, in particolare Paulo Dybala. Il numero 10 argentino, come risaputo, ha stretto un legame d'amicizia speciale con l'ex compagno, al quale ha voluto dedicare un post di auguri sul proprio profilo ufficiale Instagram. Una foto in cui li ritrae insieme intenti a festeggiare dopo un gol messo a segno e un messaggio, quello scritto dalla "Joya", in cui si segnala in particolar modo la mancanza di uno come Barzagli all'interno dello spogliatoio: "Quanto manchi in fondo al pullman...Tanti Auguri":