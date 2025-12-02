Juventus, Vlahovic va verso l’operazione

Non arrivano buone notizie in casa Juventus. Dusan Vlahovic va verso l’intervento chirurgico, per lui si prospetta un lungo stop.

Le previsioni peggiori sono state confermate dagli esami strumentali. Dusan Vlahovic dovrà stare fermo ai box per un lungo periodo. La domanda che tutti i tifosi bianconeri si pongono è: Ma quando tornerà Dusan? La data del rientro, dipenderà dalle decisione di una possibile operazione, che al momento sembra molto probabile.

Le condizioni del centravanti

Intorno alla mezz’ora di gioco di Juventus-Cagliari, il centravanti serbo ha accusato un problema muscolare. L’attaccante, si è subito toccato la coscia e ha chiesto il cambio. Segno evidente di come si sia subito reso conto della gravità del suo infortunio.

Nella giornata di ieri, si sono svolti gli esami strumentali, che hanno confermato le sensazioni del centravanti. L’esito degli esami, è che Vlahovic, ha subito una lesione di alto grado della giunzione muscolo- tendinea dell’adduttore lungo di sinistra.

I tempi di recupero

Al momento non si possono conoscere esattamente i tempi di recupero. Molto dipenderà dalle decisione finale che prenderà Vlahovic in merito alla modalità terapeutica da seguire. Quel che è certo, è che la Juventus, non potrà contare sul proprio attaccante almeno per 2-3 mesi. Nel caso di operazione, i tempi non diminuirebbero, ma si eviterebbero eventuali ricadute. Insomma, la decisione finale spetterà a Dusan, con la speranza di rivederlo presto in campo.