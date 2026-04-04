Juventus, Vlahovic torna dal 1′? I tifosi lo aspettano

La Juventus ha atteso Vlahovic durante il suo periodo di recupero dall'infortunio, e ora potrebbe lanciarlo dal primo minuti contro il Genoa.

Dusan Vlahovic sta per fare il suo attesissimo ritorno al centro dell’attacco della Juventus, dopo un’assenza di 128 giorni che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso. L’infortunio all’adduttore, che lo aveva costretto a fermarsi lo scorso 29 novembre, sembra ormai alle spalle: il numero 9 serbo è pronto a riprendersi il suo posto da titolare nella sfida casalinga contro il Genoa. Non si tratta solo di una scelta tecnica per Luciano Spalletti: il ritorno di Vlahovic rappresenta un segnale di rinascita, di forza e determinazione, un momento che la tifoseria bianconera attende con emozione e trepidazione.

Allenamenti alla Continassa e recupero totale

Durante la pausa per le nazionali, mentre molti compagni erano impegnati in giro per il mondo, Vlahovic ha scelto di restare a Torino e lavorare intensamente alla Continassa. Sotto la guida di Spalletti, ha seguito un programma mirato di potenziamento muscolare, resistenza e rifinitura tecnica, ritrovando una condizione fisica e mentale ideale per tornare protagonista. Questo periodo di lavoro in solitaria non solo gli ha permesso di recuperare la forma, ma ha anche rafforzato il legame con lo staff tecnico, dimostrando la sua volontà di essere pronto al 100% per le sfide decisive della stagione. La determinazione mostrata in questi mesi lo rende un leader naturale pronto a trascinare la squadra.

Le strategie di Spalletti

Nei mesi in cui Vlahovic era assente, Spalletti ha dovuto reinventare il reparto offensivo, adattando giocatori come Kenan Yildiz e Jérémie Boga nel ruolo di “falso nove”. Pur mostrando sprazzi di talento, nessuno è riuscito a garantire la continuità e l’impatto che solo un centravanti di ruolo può offrire. Jonathan David, nonostante la recente doppietta con il Canada, sembra destinato alla panchina, confermando l’importanza strategica di Vlahovic come riferimento offensivo. Il ritorno del serbo offre così a Spalletti nuove possibilità tattiche, consentendo alla Juventus di esprimere tutto il suo potenziale e di affrontare le sfide finali con maggiore sicurezza e incisività.

I tifosi vogliono tornare a esultare

Con la Juventus quinta in classifica a 54 punti, a pari merito con la Roma, ogni partita diventa fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. Vlahovic non è solo un giocatore: è il simbolo di resilienza e ambizione per tutto l’ambiente bianconero. Il suo rientro regala ai tifosi speranza e motivazione, promettendo gol, spettacolo e momenti di pura emozione all’Allianz Stadium. Dopo mesi di attesa, il pubblico potrà finalmente vedere il proprio centravanti tornare a incidere, guidando la squadra verso un finale di stagione che potrebbe essere decisivo e indimenticabile. Il countdown è finito: Vlahovic è pronto a far emozionare nuovamente il cuore dei tifosi juventini.