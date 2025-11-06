Juventus, Vlahovic ci sarà contro il Torino! Le ultime sul serbo

Al termine della partita contro lo Sporting Lisbona l'attaccante bianconero lamentava un fastidio al flessore: le ultime sulle sue condizioni

Dopo gli impegni contro Cremonese e Sporting Lisbona, mister Spalletti si prepara a vivere il suo primo derby da allenatore della Juventus contro il Torino di Marco Baroni. In vista della sfida contro i granata il tecnico toscano si augura di avere a propria disposizione quegli elementi che fino a questo punto si sono rivelati decisivi per l’impianto di gioco della squadra bianconera: tra questi vi è Dusan Vlahovic.

Al termine di Champions League contro la squadra portoghese l’attaccante serbo aveva lamentato un piccolo dolore al flessore. Tuttavia, stando alle ultime novità, tale fastidio non dovrebbe essere particolarmente preoccupante: Vlahovic è dunque pronto a strappare una maglia per la gara contro il Torino.