Juventus-Vlahovic, il padre del giocatore a Torino

Continua la trattativa per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. In questi giorni, il padre del serbo è stato a Torino.

La trattativa infinita tra la Juventus e Dusan Vlahovic continua a regalare sorprese. L’accordo non è stato ancora trovato, ma le due parti continuano a lavorare intensamente per il raggiungimento del traguardo. Il giocatore serbo potrebbe non aver ancora concluso la sua carriera in bianconero. Nel corso di questa settimana, il padre di Vlahovic è stato a Torino e alla Continassa, per un incontro con i dirigenti bianconeri. Perché l’accordo deve andare bene a tutti: giocatori, agenti e familiari. Da sempre il papà di Vlahovic consiglia le migliori soluzioni per la carriera del figlio. Anche nel suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus c’è stato il suo zampino.

L’arrivo a Torino e la partenza di Comolli

Milos Vlahovic è arrivato a Torino in questi giorni. C’è stato ovviamente un incontro casalingo con il figlio Dusan, anche per capire le sue intenzioni e riportarle alla dirigenza bianconera. Ma in contemporanea al suo arrivo, c’era un dirigente che è partito. Si tratta di Damien Comolli, l’amministratore delegato della Juventus. Il dirigente sportivo francese era occupato all’estero per delle sessioni di scouting ed eventi internazionali legati anche all’ex ECA.

Un arrivo non fortunato per il padre del giocatore, di cui non si registra ancora una partenza verso la Serbia. Che stia aspettando il rientro di Comolli? Solo i prossimi giorni potranno dircelo. Servirà sicuramente un altro incontro con la dirigenza, verosimilmente entro Pasqua. Né la Juventus, né la famiglia Vlahovic vogliono aspettare a lungo per definire il futuro del giocatore. Il calciomercato estivo si avvicina e, in caso di addio, entrambe le parti vogliono trovare la soluzione migliore per la prossima stagione. La Juventus dovrà trovare un degno sostituto, mentre Vlahovic dovrà scegliere il futuro migliore per lui.

Sebbene filtri ottimismo per la riuscita della trattativa, l’accordo è ancora tutto da definire.

Cifre e durata del possibile rinnovo

L’unico fattore su cui sono tutti d’accordo è la durata del contratto. Gli agenti del giocatore e la dirigenza bianconera hanno concordato che si tratterà di un rinnovo con durata massima di 3 anni. Abolita quindi l’opzione di un ulteriore contratto di 5 anni.

Ciò che mette in disaccordo entrambe le fazioni è la cifra che dovrebbe percepire Vlahovic. La Juventus non può e non vuole riconfermare lo stipendio attuale del giocatore, che tocca la doppia cifra. Il calciatore più pagato della rosa dovrà essere Yildiz, che nel suo rinnovo ha firmato per 7 milioni a stagione. Comolli e i suoi collaboratori offrono una cifra più o meno simile che si aggira sui 6/7 milioni. Qualora al calciatore dovesse andare bene, i suoi agenti chiederanno un importante bonus alla firma.