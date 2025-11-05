Juventus, Vlahovic ora può restare

Il futuro di Vlahovic in maglia bianconera è ancora possibile. La società starebbe pensando di offrire al serbo un rinnovo di contratto.

Dusan Vlahovic si è reso ancora una volta protagonista. Infatti nel match disputato ieri sera, pareggiato per 1-1 contro lo Sporting Lisbona, il centravanti serbo oltre ad aver segnato il gol del pareggio è stato anche autore di un ottima prestazione. Non soltanto la rete quindi, ma anche una partita di lotta e sacrificio per la squadra. Fin dal primo minuto, si è vista subito la sua voglia di lottare su ogni pallone e questo naturalmente non può passare inosservato.

Dall’inizio delle stagione, l’attaccante bianconero ha messo a segno già 6 gol in 14 presenze tra campionato e coppe. La società, alla luce di questo rendimento sarebbe intenzionata a proporre un rinnovo di contratto al proprio giocatore.

Nell’ottica di un possibile rinnovo, la dirigenza bianconera potrebbe fare un primo passo per cercare un accordo con il centravanti serbo. La Juventus, dal canto suo vorrebbe offrire una cifra comunque più bassa rispetto ai 12 milioni che percepisce oggi il giocatore. Ad oggi Vlahovic nutre delle fiducia anche del nuovo mister e, questo potrebbe essere un fattore importante per la sua permanenza a Torino. Insomma, stando alle indiscrezioni raccolte, se Dusan lo vorrà la Juventus è pronta a sedersi al tavolo per discutere il futuro dell’attaccante bianconero.