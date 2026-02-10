Juventus, parla Ilic (preparatore della Serbia): “Per me Vlahovic andrà in Spagna”

Il futuro di Vlahovic sembra essere lontano da Torino. Sulla questione è intervenuto anche Ilic, preparatore e amico del centravanti.

In casa Juve tiene sempre banco la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic in maglia bianconera. Come sappiamo, il centravanti è ai box per infortunio e dovrebbe tornare a disposizione di mister Spalletti nel mese di marzo. A fine stagione andrà poi scadenza di contratto e dovrà decidere il da farsi. Il rinnovo con la società bianconera al momento sembra più lontano, ed è per tale motivo che l’attaccante molto probabilmente dal prossimo anno vestirà una maglia diversa da quella della Juventus.



Sul destino di Vlahovic si è espresso Ilic, preparatore atletico della Nazionale serba e amico del centravanti bianconero: “Andrà al Barcellona, per me. Altrove tornerà a essere quel giocatore di assoluta qualità che abbiamo visto alla Fiorentina. Era top class, quei colpi li ha sempre avuti. Prima della Juve, c’era stato un contatto con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare”.