Juventus, i numeri di Dusan Vlahovic in vista della Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato un approfondimento sulla sfida con la Fiorentina, match decisivo per il prosieguo della stagione bianconera. Protagonista Dusan Vlahovic, ex della sfida e potenziale MVP della gara, anche se contro la sua ex squadra, il serbo non ha mai segnato. Ecco la nota: "Dušan Vlahović, reduce dalla doppietta contro la Salernitana, è pronto a sfidare, all'Allianz Stadium, il suo passato. Juventus-Fiorentina, infatti, per lui, è una sfida da ex. 49 i gol messi a segno in viola prima del passaggio in bianconero, con un'ultima pagina su ritmi incredibili: 17 gol in 21 gare nell'ultima mezza stagione alla corte di Italiano.