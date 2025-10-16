Juventus, Vlahovic è il favorito per una maglia dal 1′ contro il Como: le ultime

Per la Juventus, almeno per il momento, il serbo sembrerebbe essere l'unico tra gli attaccanti ad aver manifestato un segnale di continuità

Quale centravanti per la Juventus di Igor Tudor? Un interrogativo che nella testa del tecnico croato riecheggia ormai da diverso tempo, vista la qualità e l’abbondanza di opzioni presenti nel reparto offensivo bianconero.

Per la Juventus, almeno in merito al capitolo centravanti, l’unico ad aver manifestato un segnale di continuità è stato Dusan Vlahovic, motivo per il quale diventa allora il favorito per scendere in campo dal primo minuto contro il Como all’interno di quell’impianto di gioco che mister Tudor non sembra assolutamente intenzionato a cambiare. Ai lati di Vlahovic, in particolare, mister Tudor potrebbe decidere di schierare e puntare sull’estro di Yildiz (tre gol in due partite con la Turchia) e sull’attitudine di Conceicao a rendersi pericoloso nei confronti delle difese avversarie.