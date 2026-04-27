Il dibattito a DAZN dopo Milan-Juventus

Nel post partita di Milan-Juventus 0-0, negli studi di DAZN si è acceso il confronto tra Christian Vieri, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara e la conduttrice Diletta Leotta. Il tema è stato subito caldo: il futuro dell’attacco bianconero e il nome del possibile nuovo centravanti della Juventus. La riflessione nasce da un’esigenza evidente della squadra di Luciano Spalletti, che nel corso della stagione ha alternato soluzioni diverse senza trovare un riferimento offensivo totalmente stabile. Vieri ha aperto il dibattito con una considerazione netta: la Juventus, secondo lui, si muoverà per un grande attaccante nella prossima sessione di mercato, ma ha anche aggiunto che un profilo come Robert Lewandowski sarebbe più adatto a un’altra big italiana, citando il Milan come destinazione più coerente. Da qui il confronto si è acceso, tra opinioni diverse e visioni differenti su quello che dovrebbe essere il futuro dell’attacco bianconero.

Il nome di Vieri: il ritorno di Kolo Muani

Incitato dalle domande in studio, Vieri ha poi scritto su un foglio il nome del giocatore che vedrebbe meglio alla Juventus. La sua risposta è stata chiara: “Io vedrei bene il ritorno di Kolo Muani”. Il francese ha già avuto esperienze importanti in Europa e, secondo l’ex bomber azzurro, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per i bianconeri. Vieri ha però aggiunto un concetto importante: la Juventus non dovrebbe trascurare il futuro di Dusan Vlahovic, sottolineando come giocatori con le sue caratteristiche non siano facilmente sostituibili. Anche Ambrosini ha condiviso in parte questa visione, evidenziando come il futuro dell’attacco dipenda molto dalle decisioni sul centravanti serbo e dal suo eventuale rinnovo o addio.

Il nodo Vlahovic e le idee sul mercato

Il confronto si è poi spostato inevitabilmente sul futuro di Dusan Vlahovic, considerato ancora oggi un punto interrogativo centrale nel progetto bianconero. La sua gestione sarà uno dei temi chiave della prossima estate, tra possibili rinnovi, valutazioni tecniche e offerte dall’estero. In studio, Ferrara ha lasciato intendere che dietro le parole di Vieri possa esserci anche qualche informazione più concreta, alimentando così il dibattito. Al di là delle battute e delle interpretazioni, resta però un dato evidente: la Juventus dovrà decidere quale direzione prendere per il proprio attacco. Tra un eventuale ritorno di Kolo Muani, la conferma di Vlahovic e altri nomi che circolano sul mercato, il reparto offensivo sarà uno dei temi centrali della programmazione estiva del club, chiamato a costruire una squadra più incisiva per tornare a competere ai massimi livelli.