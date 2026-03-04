Juventus, Vidal: “Alla Juventus eravamo i fantastici quattro”

Arturo Vidal ha parlato della sua incredibile carriera, sottolineando il suo periodo alla Juventus, insieme ai suoi compagni di reparto.

Arturo Vidal ha rilasciato un’intervista in un podcast cileno. Ha ripercorso tutta la sua carriera, dagli inizi in Cile, all’arrivo in Germania e ai suoi anni passati in maglia bianconera. Sulla Juventus, ha parlato molto dei suoi compagni di reparto e della squadra, guidata da Antonio Conte. Alla domanda sul quale fosse il suo compagno di reparto più forte in quegli anni, ha risposto: “È difficile dirne soltanto uno. Quando eravamo tutti e quattro con Marchisio, Pirlo e Pogba. Però il primo anno quando arrivò, Pogba non giocava quasi nulla e giocavamo Pirlo, io e Marchisio, perché per un anno si doveva adattare, assestare e preparare, però quando entrò diventammo i Fantastici 4 e non passava nulla. Perdemmo la finale del 2015 ma davanti avevamo dei marziani. Per un momento siamo stati in pareggio. Se a Pogba assegnavano il rigore, chiudevamo la partita andando sul 2-1“.

Per quanto riguarda il compagno d’attacco con cui si è trovato meglio, ha fatto il nome di Carlos Tevez, con cui ha condiviso due stagioni. Alla domanda invece sui migliori allenatori avuti in carriera, il cileno non ha potuto non citare Antonio Conte, insieme ad Ancelotti e Juup Heynckes.