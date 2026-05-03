Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio del match tra Juventus e Hellas Verona. Qui sotto le sue parole:

“Noi siamo convinti di vivere di prestazioni e analizziamo quelle non il risultato. Vogliamo diventare qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto, per noi è una competizione giornaliera. Si prova a diventare ciò che vogliamo diventare. In queste gare bisogna rafforzare il concetto di squadra e per questo ci vuole attenzione e disponibilità”.