Le dichiarazioni di mister Spalletti a 10 minuti dalla gara dell’Allianz Stadium. Il tecnico dei bianconeri ha parlato dell’importanza di diventare squadra.
Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio del match tra Juventus e Hellas Verona. Qui sotto le sue parole:
“Noi siamo convinti di vivere di prestazioni e analizziamo quelle non il risultato. Vogliamo diventare qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto, per noi è una competizione giornaliera. Si prova a diventare ciò che vogliamo diventare. In queste gare bisogna rafforzare il concetto di squadra e per questo ci vuole attenzione e disponibilità”.
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