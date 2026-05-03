Quando manca ormai mezz’ora all’inizio di Juventus-Verona, il tecnico dei gialloblù, Paolo Sammarco, ha parlato ai microfoni di DAZN per presentare la gara dell’Allianz Stadium. Qui sotto le sue parole:

La retrocessione ormai è aritmetica, che atteggiamento ci sarà? "Sicuramente i ragazzi vorranno far bene e dimostrare di aver fatto una stagione non all’altezza delle nostre aspettative. L’obiettivo è non mollare fino alla fine”.

In queste ultime gare ci si può togliere qualche soddisfazione? "Sì, la volontà mia e del gruppo sicuramente è cercare di fare il meglio possibile, sia come prestazione, sia cercare di fare risultato che renderebbe un po' meno amaro questo finale di stagione".