Obiettivo quarto posto e pressione mentale

La sfida tra Juventus e Verona arriva in un momento cruciale della stagione bianconera. A quattro giornate dalla fine del campionato, il traguardo del quarto posto è ancora tutto da conquistare e rappresenta molto più di una semplice posizione in classifica. La squadra di Spalletti è chiamata a gestire non solo l’aspetto tecnico della gara, ma anche quello mentale, perché partite come questa nascondono spesso insidie legate alla pressione del risultato. Il Verona, da ieri aritmeticamente retrocesso, potrebbe giocare senza l’assillo della classifica permette maggiore libertà e leggerezza. I bianconeri, inoltre, scenderanno in campo conoscendo già il risultato di Como-Napoli, dettaglio che potrebbe influenzare l’approccio emotivo alla gara. Servirà dunque una Juventus concentrata, determinata e capace di indirizzare subito la partita sui propri binari, evitando cali di tensione che in questa fase del campionato possono costare carissimo.

Orario, scenario e dove vederla in TV

Il match si giocherà domenica 3 maggio alle ore 18:00 nella cornice dell’Allianz Stadium, fattore che spesso ha inciso positivamente sul rendimento della squadra. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per accompagnare i bianconeri in una gara che non ammette passi falsi. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, visibile tramite Smart TV, app su smartphone e tablet, oppure da browser su PC. Inoltre sarà disponibile anche su Sky Sport, garantendo così una doppia copertura televisiva per un incontro che ha un peso specifico molto alto nella corsa Champions. L’orario del tardo pomeriggio aggiunge ulteriore fascino a una sfida che, almeno sulla carta, vede la Juventus favorita, ma che richiederà comunque attenzione massima dal primo all’ultimo minuto.

Le probabili formazioni e le scelte di Spalletti

Dal punto di vista tattico, Spalletti dovrebbe confermare il 3-4-2-1 che ha dato buone risposte nelle ultime uscite. In porta spazio a Di Gregorio, protetto dal terzetto difensivo formato da Kalulu, Bremer e Kelly. Sulle corsie esterne agiranno McKennie e Cambiaso, con Locatelli e Thuram in mezzo al campo a garantire equilibrio e qualità nella gestione del possesso. Sulla trequarti agiranno Conceiçao e Yildiz, i due uomini più creativi e imprevedibili del momento, chiamati a innescare David come riferimento offensivo. Il Verona dovrebbe rispondere con un 3-5-2 compatto, puntando sulla densità a centrocampo e sulle ripartenze. Montipò tra i pali, linea difensiva composta da Edmundsson, Nelsson e Frese, mentre a centrocampo agiranno Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede e Bradaric. In avanti Bowie e Suslov cercheranno di sfruttare ogni spazio concesso.

: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti: Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco