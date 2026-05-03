Manca meno di un’ora per il match dell’Allianz Stadium tra le Juventus e l’Hellas Verona. Gli uomini di Spalletti, sono alla ricerca dei tre punti per mantenere il vantaggio sul quinto posto. Dopo il pareggio ottenuto ieri dal Como e, in attesa della gara di domani della Roma, la Juventus è chiamata a vincere per avvicinarsi alla qualificazione nella prossima edizione della Champions League. Di seguito le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS-VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Hellas Verona: Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. Allenatore: Sammarco.