Juventus-Verona: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo tra le mura amiche dello stadio di casa per la decima giornata di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro il Verona nella partita valevole per la decima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri arrivano alla partita dopo la vittoria di San Siro contro il Milan, e vincendo questa sera passerebbero la notte in cima alla classifica in attesa delle partite dei rossoneri e dell'Inter, impegnate contro Napoli e Roma.