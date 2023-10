Juventus-Verona: il focus sugli scaligeri

La squadra bianconera scenderà in campo domani contro i gialloblu nella partita valevole per la decima giornata del campionato di Serie A

La Juventus scenderà in campo domani contro il Verona nella partita valvole per la decima giornata del campionato italiano di Serie A. Attraverso il loro sito internet; i bianconeri hanno fatto il punto sugli avversari.

Sabato 28 ottobre alle 20.45 a Torino arriva l'Hellas Verona.

Posizione numero 16 in classifica, 8 punti in 9 partite, frutto di 2 vittorie e 2 pareggi. Sei le reti segnate, undici quelle subite.

I NUMERI DEL VERONA

Nelle ultime due partite di campionato del Verona si sono contati sette gol (3.5 di media a match), dopo che nelle precedenti quattro ne erano stati realizzati soltanto due in totale (0.5 a gara); i veneti, reduci da due sconfitte, potrebbero perdere tre incontri di fila per la prima volta nel 2023 in Serie A.

Il Verona ha perso le ultime due partite di campionato e né sotto Marco Baroni, né sotto Marco Zaffaroni è mai arrivato a tre sconfitte di fila in Serie A; infatti è dalle gestioni Gabriele Cioffi-Salvatore Bocchetti che gli scaligeri non fanno peggio (10 sconfitte consecutive, divise tra i due tecnici).

È dal maggio 2022 che il Verona non riesce a segnare più di un gol in trasferta in Serie A (3-3 contro la Lazio in quel caso); da allora per gli scaligeri 14 gol in 24 gare esterne – l’unica striscia aperta di trasferte con al massimo un gol nella competizione appartiene al Lecco (33, ultima partita nel 1967).

In questo campionato il Verona è riuscito a registrare solo quattro sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, il dato più basso a pari merito con il Genoa; la Juventus si trova al quinto posto in questa classifica, con 26 azioni offensive di questo genere (una di queste terminate con un gol, contro il Sassuolo)".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.