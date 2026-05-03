Andrea Cambiaso, ha commentato ai microfoni di DAZN la sfida dell’Allianz Stadium terminata poco fa. Qui sotto le parole dell’esterno bianconero.

Le dichiarazioni di Cambiaso

Un commento sulla gara? “Dal punto di vista

psicologico

stiamo bene, non ho visto frenesia, non c’è nessun problema. Oggi abbiamo fatto una

buona

partita, siamo stati un po’

lenti

nel primo tempo ma dobbiamo essere bravi a non farci

destabilizzare

. Tanto sapevamo di dover vincere tutte e tre le partite perché le altre

corrono

".

Eravate convinti della vittoria? “Chiaramente non l’abbiamo sottovalutata, loro sono venuti qua anche per difendersi e spezzare il ritmo. Dovevamo fare meglio a Milano uguale, è stata una partita brutta dal punto di vista del ritmo".

Ruolo? “Sappiamo che esternamente Kenan in quella posizione può darci di più rispetto a me, io venendo da fuori è più difficile marcare".