Una chance da sfruttare senza esitazioni

Per la Juventus questa è una di quelle partite che pesano doppio. All’Allianz Stadium arriva il Verona, già retrocesso aritmeticamente in Serie B, e l’imperativo è uno solo: vincere. Dopo lo 0-0 contro il Milan, i bianconeri non possono permettersi altri passi falsi. In palio non ci sono soltanto tre punti, ma un vantaggio potenzialmente decisivo nella corsa al quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Spalletti scende in campo conoscendo già il risultato del Como, dettaglio che rende la sfida ancora più significativa dal punto di vista psicologico. Affrontare un avversario senza obiettivi di classifica potrebbe sembrare un vantaggio, ma richiede massima concentrazione per evitare cali di tensione. Questa gara rappresenta uno snodo cruciale della stagione.

Allungare sul Como e guardare la classifica

Il pareggio del Como contro il Napoli ha aperto uno scenario molto favorevole per la Juventus. I lariani, che si trovavano a tre punti di distanza, hanno rosicchiato soltanto un punto e restano dunque alle spalle. Con una vittoria contro il Verona, i bianconeri porterebbero il vantaggio a +5, un margine enorme a tre giornate dal termine del campionato. Un distacco che consentirebbe alla Juventus di affrontare il finale con maggiore serenità e di avere il destino saldamente nelle proprie mani. La classifica attuale dice Juventus a 64 punti, Como a 62 con una gara in più e Roma a 61. Numeri che rendono evidente quanto sia importante sfruttare questo turno.

Mettere pressione alla Roma e fare i conti Champions

Oltre al Como, la Juventus deve guardare anche alla Roma, impegnata nel Monday Night contro la Fiorentina. I giallorossi scenderanno in campo conoscendo già il risultato dei bianconeri. Ecco perché vincere contro il Verona avrebbe un effetto psicologico pesantissimo: la Roma si ritroverebbe virtualmente a sei punti di distanza dal quarto posto, costretta a giocare sotto pressione. Dal punto di vista matematico, alla Juventus servono nove punti per avere la certezza aritmetica della qualificazione Champions. Con tre vittorie arriverebbe a quota 73, punteggio irraggiungibile per il Como e sufficiente a superare anche la Roma in caso di arrivo a pari punti grazie agli scontri diretti favorevoli. Tutto passa, però, dalla sfida contro il Verona: una partita che può indirizzare in modo quasi definitivo la corsa europea dei bianconeri.