Juventus, il report dell’allenamento odierno: Arthur sulla via del rientro

La Juventus si è allenata oggi agli ordini di Massimiliano Allegri. Arthur potrebbe recuperare per la sfida contro il Venezia.

La Juventus , dopo la sofferta ed importantissima vittoria contro il Sassuolo , tornerà in campo domenica primo maggio alle 12,30 per la gara contro il Venezia . L'incontro sarà fondamentale per i ragazzi di Allegri , visto che con un successo, si potrebbe anche festeggiare il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League , obiettivo stagionale della Vecchia Signora. Infatti, la distanza con la Roma quinta in classifica è di 8 punti, a quattro giornate dalla fine, motivo per cui il quarto posto potrebbe essere blindato nella prossima gara, con un occhio anche alla terza posizione, visto che il Napoli è soltanto a meno uno.

Massimiliano Allegri, in vista della prossima partita, proverà a recuperare Arthur, che oggi si è allenato parzialmente in gruppo, dopo l'infortunio alla caviglia delle scorse settimane. Oltre ai lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge, che si rivedranno direttamente nella prossima stagione, saranno ancora out sia McKennie che Locatelli, come confermato anche dal mister toscano negli scorsi giorni: "McKennie ha fatto i primi passi di corsa e va già meglio, ma dai primi passi a mettersi a disposizione passa ancora del tempo. Locatelli è ancora indietro non so se rientrerà per il finale di stagione." Il texano e l'ex Sassuolo potrebbero recuperare per le ultime due partite della stagione contro Lazio e Fiorentina, ma ancora è tutto da vedere. Proverà a tornare per la finale di Coppa Italia Juan Cuadrado, che resterà ai box nel match contro i lagunari, come anche De Sciglio, infortunato per una decina di giorni.