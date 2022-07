Calciomercato Juventus, news su Arthur. Colpo Paredes: SM spaventa Allegri

Per quanto riguarda le uscite, tra i principali candidati a salutare Torino già questa estate c'è Arthur Melo . Il brasiliano è palesemente fuori dal progetto tecnico di Allegri, non ha mai sfondato con la maglia bianconera e ha un ingaggio importante. Cederlo a titolo definitivo sarà praticamente impossibile, visto che la Juventus dovrebbe incassare una cifra molto elevata per non incappare in una pesante minusvalenza. Ecco allora che si apre l'ipotesi prestito: secondo Repubblica, la Juve sarebbe al lavoro con l'Arsenal proprio su un prestito con obbligo di riscatto . I bianconeri sperano che si possa arrivare ad un accordo con i Gunners, ma intanto guardano anche al loro obiettivo principale: Leandro Paredes .

E in questo caso, non arrivano notizie troppo confortanti. Stando a quanto riferito infatti da Sportmediaset, il PSG partirebbe da una richiesta di ben 30 milioni di euro per far partire il centrocampista argentino. Una cifra decisamente elevata, probabilmente troppo elevata per la Juventus. Una richiesta "folle", che rischierebbe di far saltare il banco e che impedirebbe ad Allegri di ricevere in regalo il suo regista preferito. La Juve però non vorrebbe mollare il colpo e potrebbe provare ad abbassare le richieste economiche del PSG con una contropartita tecnica. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Adrien Rabiot, mentre Sportmediaset rilancia nuovamente l'ipotesi Moise Kean. Lavori in corso. Ma le novità di mercato non finiscono qui. Tra presente e futuro: ora Agnelli sogna questi 11 colpi mostruosi! <<<