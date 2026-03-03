Juventus under 20, sconfitta in campionato contro il Sassuolo

L'U20 della Juventus ha affrontato il Sassuolo in campionato di Primavera 1. Il match è terminato con una sconfitta per i ragazzi di Padoin.

È appena terminata la sfida tra Sassuolo e Juventus di campionato. Le due formazioni si sono affrontate nel match della 28esima giornata di Primavera 1. La partita è cominciata in salita per i ragazzi di Padoin, che al minuto 11 del primo tempo hanno subito il gol del 1 a 0, siglato da Seminari. La Juventus è riuscita a rimettere tutto in parità dopo appena 5′ con il gol di Finocchiaro. A decidere il match è stata la rete di Negri arrivata nel secondo tempo al 67esimo minuto. La sfida è poi terminata con una espulsione a testa. Prima è arrivato il secondo giallo, e conseguente rosso, per Elimoghale, attaccante bianconero. Dopo pochi minuti è arrivato anche il rosso diretto per Gjyla, attaccante dei padroni di casa entrato al 82′.

Sconfitta per i ragazzi di Padoin che non riescono nel sorpasso all’Inter e si ferma a 39 punti, al pari con la squadra milanese. I bianconeri occupano dunque il nono posto. Vittoria invece importante per il Sassuolo che si tira fuori dalla zona retrocessione, e si porta al 15esimo posto.