Una terrificante prestazione dei giocatori di Luciano Spalletti complica, e non poco, la corsa al quarto posto. I risultati delle pretendenti non aiutano. I bianconeri avevano un solo compito: vincere, e non sono riusciti a portare a termine la missione. Una squadra quasi senza motivazione, complicata dall'ennesimo gol arrivato al primo tiro in porta concesso. Un Di Gregorio che sembrava esser ritornato, e invece oggi ha abbassato nuovamente il suo livello, sbagliando in occasione del primo gol di Ndur. A chiudere la partita è stato un grande gol di Mandragora.

Due gol annullati alla Juventus: il primo con McKennie per una lieve spinta dello statunitense ai danni di Gosens; il secondo gol è stato annullato a Vlahovic, che aveva ribattuto a rete la conclusione di Zhegrova. Gol annullato per posizione irregolare del serbo. Non sono mancate proteste dei giocatori e dei tifosi, soprattutto in occasione della rete di McKennie. Difatti, viene reclamata la mancata revisione al VAR da parte di Massa. Nessuna protesta sul gol di Vlahovic, per un fuorigioco che è, ormai, un fattore oggettivo.

I risultati delle altre partite

L'ultima di campionato

In contemporanea si sono giocate ancheVittoria di misura per la squadra di, che vince 1-0 contro gli emiliani dicon il gol di. Unal 76' per fuorigioco proprio dell'argentino. I comaschi agganciano momentaneamente il quinto posto.Vittoria anche per ila casa del Grifone.torna alla vittoria con le reti disu rigore e la rete del momentaneo 0-2 di. Brivido nel finale, con gli uomini diche accorciano le distanze all'86' con. Rossoneri al terzo posto a 70 punti.Nessun problema neanche per il, che in trasferta spazza il. Nel primo tempo si porta sul, per poi chiudere definitivamente la gara al 90+2' con. Qualificazione inconquistata per gli uomini die secondo posto per loro.Ultima gara il derby capitolino tra. I giallorossi la vincono con due gol su calcio d'angolo,. Un rosso per parte, cona seguito di una lite in mezzo al campo. Vittoria fondamentale per gli uomini diche agganciano il quarto posto a pari punti con il Milan.A 90' minuti dalla fine del campionato, la classifica recita così:

2. Napoli, 73 punti

3. Milan, 70 punti

4. Roma, 70 punti

5. Como, 68 punti

6. Juventus, 68 punti

Nell'ultimo turno, il Milan sfiderà il Cagliari a San Siro, la Roma andrà a Verona, il Como in trasferta sfiderà la Cremonese. La Juventus sarà impegnata nel derby contro il Torino.