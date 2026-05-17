Una domenica da dimenticare per la Juve e i suoi tifosi. Il clamoroso 0-2 contro la Fiorentina rende quasi impossibile l'accesso in Champions.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Una terrificante prestazione dei giocatori di Luciano Spalletti complica, e non poco, la corsa al quarto posto. I risultati delle pretendenti non aiutano. I bianconeri avevano un solo compito: vincere, e non sono riusciti a portare a termine la missione. Una squadra quasi senza motivazione, complicata dall'ennesimo gol arrivato al primo tiro in porta concesso. Un Di Gregorio che sembrava esser ritornato, e invece oggi ha abbassato nuovamente il suo livello, sbagliando in occasione del primo gol di Ndur. A chiudere la partita è stato un grande gol di Mandragora.
Due gol annullati alla Juventus: il primo con McKennie per una lieve spinta dello statunitense ai danni di Gosens; il secondo gol è stato annullato a Vlahovic, che aveva ribattuto a rete la conclusione di Zhegrova. Gol annullato per posizione irregolare del serbo. Non sono mancate proteste dei giocatori e dei tifosi, soprattutto in occasione della rete di McKennie. Difatti, viene reclamata la mancata revisione al VAR da parte di Massa. Nessuna protesta sul gol di Vlahovic, per un fuorigioco che è, ormai, un fattore oggettivo.
I risultati delle altre partiteIn contemporanea si sono giocate anche Como-Parma, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e il derby Roma-Lazio.
Vittoria di misura per la squadra di Cesc Fabregas, che vince 1-0 contro gli emiliani di Cuesta con il gol di Alberto Moreno. Un gol annullato a Pellegrino al 76' per fuorigioco proprio dell'argentino. I comaschi agganciano momentaneamente il quinto posto.
Vittoria anche per il Milan a casa del Grifone. Max Allegri torna alla vittoria con le reti di Nkunku su rigore e la rete del momentaneo 0-2 di Athekame. Brivido nel finale, con gli uomini di De Rossi che accorciano le distanze all'86' con Vasquez. Rossoneri al terzo posto a 70 punti.
Nessun problema neanche per il Napoli, che in trasferta spazza il Pisa. Nel primo tempo si porta sul 0-2 con McTominay e Rrahmani, per poi chiudere definitivamente la gara al 90+2' con Hojlund. Qualificazione in Champions conquistata per gli uomini di Conte e secondo posto per loro.
Ultima gara il derby capitolino tra Roma e Lazio. I giallorossi la vincono con due gol su calcio d'angolo, entrambi siglati da Mancini. Un rosso per parte, con Wesley e Rovella espulsi a seguito di una lite in mezzo al campo. Vittoria fondamentale per gli uomini di Gian Piero Gasperini che agganciano il quarto posto a pari punti con il Milan.
L'ultima di campionatoA 90' minuti dalla fine del campionato, la classifica recita così:
2. Napoli, 73 punti
3. Milan, 70 punti
4. Roma, 70 punti
5. Como, 68 punti
6. Juventus, 68 punti
Nell'ultimo turno, il Milan sfiderà il Cagliari a San Siro, la Roma andrà a Verona, il Como in trasferta sfiderà la Cremonese. La Juventus sarà impegnata nel derby contro il Torino.
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