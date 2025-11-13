Juventus, ufficiale la partecipazione alla Legends Cup

La Juventus prenderà parte alla prossima Legends Cup. L’evento è in programma domenica 18 gennaio 2026.

Domenica 18 gennaio 2026, andrà di scena al SAP GARDEN di Monaco di Baviera un evento straordinario. Si tratta della Legends Cup, una competizione che vedrà coinvolte le glorie del passato, pronte a sfidarsi per regalare emozioni uniche a tutti i spettatori.

La società bianconera, attraverso il proprio sito ufficiale, ha confermato la partecipazione a questa esclusiva competizione. I bianconeri saranno chiamati a confrontarsi con icone del calcio passato, che hanno fatto e continuano a fare la storia mondiale del calcio.

L’evento, permetterà così a tutti i tifosi juventini di rivedere in azione alcuni dei grandi giocatori del passato, che hanno fatto la storia della società, contribuendo alla vittoria di trofei e rendere la Juventus una forza nel panorama internazionale.

Le avversarie saranno tutti di altissimo livello. La lista comprende i padroni di casa del Bayer Monaco, il Real Madrid, l’Eintracht Francoforte e il Celtic. La Juventus nelle prossime settimane annuncerà chi saranno i protagonisti in campo e le modalità per assicurarsi i biglietti.

La nota della società

“Una sfida tra leggende. Un roster di altissimo livello. Juventus, Bayern Monaco, Real Madrid, Celtic e Eintracht Francoforte sono pronte a scendere in campo.

Quello che andrà in scena al SAP Garden di Monaco di Baviera domenica 18 gennaio 2026 sarà un evento straordinario, un vero e proprio viaggio nella memoria calcistica, dove le glorie del passato si ritroveranno per scrivere un nuovo e affascinante capitolo. Stiamo parlando della “Legends Cup” e a confrontarsi saranno icone del calcio mondiale del passato che hanno fatto sognare intere generazioni di appassionati. Questa competizione promette di regalare spettacolo e, soprattutto, emozioni e ricordi fortissimi, riportando in auge la magia del calcio indoor.

La partecipazione del nostro Club a questo esclusivo appuntamento testimonia la volontà di onorare e tramandare la nostra ricca storia, permettendo ai tifosi di rivedere in azione alcuni dei grandi calciatori che hanno inciso il loro nome nei libri di storia bianconera.