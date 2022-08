Juventus, ufficiale l’arrivo di Kostic: il comunicato dei bianconeri

La notizia era già stata ufficializzata nel tardo pomeriggio di ieri dalla Lega Calcio, ma adesso è arrivata la conferma da parte della Juventus , con un comunicato. Filip Kostic è un calciatore dei bianconeri, il serbo firma un contratto con la Vecchia Signora fino al 2026. Ecco la nota: "Un giocatore di talento, fisicità e corsa, capace di spaziare su tutta la fascia. Mancino naturale, predilige la fascia sinistra ma negli anni ha dimostrato di saper giocare in ogni zona di campo, avere particolare capacità in fase offensiva e all’occorrenza essere uomo assist.

Avete appena letto la carta d’identità calcistica di Filip Kostić, campione serbo classe 1992, che da oggi è un giocatore della Juventus, con la quale si lega fino al 2026. Si diceva, una carriera importante, la sua, che parte in Serbia nel 2010 e poi, fra il 2012 e oggi si sviluppa in Olanda (Groningen, 3 anni) e Germania (prima 2 stagioni nello Stoccarda, poi altrettante nell’Amburgo e dal 2018 all’Eintracht Francoforte). 409 le sue partite totali, 67 le sue reti, contando tutte le competizioni, ma non solo. Da suo esordio in Bundesliga, con lo Stoccarda (2014/15), Filip (249 partite nel massimo torneo tedesco) è il centrocampista che ha fornito il maggior numero di assist in Bundesliga: 58, almeno 4 in più rispetto a qualsiasi altro nello stesso periodo.