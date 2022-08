Juve, Kovacevic: “Kostic è un grande. Ora i bianconeri sono favoriti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve Kovacevic ha parlato dell'arrivo in bianconero di Kostic

Kostic è il secondo serbo dopo Vlahovic ad aggiungersi alle fila della Juve nelle ultime sessioni di mercato. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Kovacevic ha parlato del nuovo acquisto della squadra di Massimiliano Allegri: "Lui è un grande giocatore, sia difensivo che offensivo. Ha sempre giocato nel 3-5-2, ma può fare benissimo sia nel 4-3-3 che nel 4-4-2 perché ha un carattere forte, da vero lavoratore. Fisicamente è un mostro, non ha paura di nessuno: ha la personalità giusta per essere un giocatore della Juventus. I bianconeri ora sono i favoriti per la vittoria dello scudetto. Con la qualità di Di Maria, la rapidità di Chiesa, i gol di Vlahovic e gli assist di Kostic, la Juve diventa la squadra da battere. Allegri saprà dare la giusta impronta ai suoi ragazzi, ne sono sicuro".

Su Vlahovic ha aggiunto: "Dusan è un centravanti, fa la differenza quando gli arriva il pallone. Ora con i nuovi arrivati ne avrà ancor più a disposizione, deve pensare ad entrare subito in forma e poi i gol arriveranno. Lui ha questa rabbia dentro che lo rende speciale. Un po' come Cristiano Ronaldo ha sempre voglia di primeggiare". Questa sua rabbia può essere un problema per i compagni? "Certo che no. Lei preferirebbe avere un compagno grintoso o uno molle? La sua rabbia deriva dalla sua voglia di vincere, quando sbotta in campo non ce l'ha con nessuno in campo ma con sé stesso".

Chiosa finale sul rapporto tra i due serbi della Juve in nazionale: "Nonostante Dusan sia un ragazzo giovane, il rapporto tra i due è ottimo. Si conoscono molto, sanno i movimenti giusti che devono fare per trovarsi al meglio. Sono i due giocatori di cui la Juventus aveva bisogno per tornare grande, serve gente di carattere come Jugovic o Mirkovic che hanno fatto benissimo a Torino in passato".