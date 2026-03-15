Juventus, le parole di Yildiz a Sky: “Contento per la squadra e per la vittoria”

Yildiz autore di una grande prestazione e migliore in campo per la Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria sull’Udinese.

Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro l’Udinese. Qui sotto le parole del numero 10 bianconero:



Dopo aver segnato i 10 goal, adesso hai fatto i 10 assist, cosa significa per te questo obiettivo?

“Bene, ma io faccio sempre tutto per la squadra. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte come l’Udinese. Sono contento per la squadra per questa vittoria”.

Adesso hai voglia di fare altri goal e altri assist?

“Io provo sempre di fare di più. Ma come ho detto prima, io faccio tutto per la squadra e il resto viene da solo”.

Nel 2023 avevi esordito contro l’Udinese adesso quanto sei cresciuto?

“Io penso che sono cambiato tanto, sono cresciuto anche a livello di testa, la mentalità. Ma sono contento di aver intrapreso questa strada e penso che posso fare anche di più”.