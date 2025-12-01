Juventus-Udinese, la designazione arbitrale della gara

Scopriamo la designazione arbitrale per la gara Juventus-Udinese, in programma domani alle ore 21:00.

La Juventus si prepara ad iniziare il proprio percorso in Coppa Italia. Domani martedì 2 dicembre, gli uomini di Spalletti, sfideranno all’Allianz Stadium l’Udinese. L’AIA, nel frattempo, ha reso nota la designazione arbitrale per questo incontro.

Il match sarà diretto da Francesco Fourneau. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo. Il quarto uomo sarà invece Marcenaro. Al monitor del VAR siederà Giua, assistito da Marini ne ruolo di AVAR.

ARBITRO: Fourneau

ASSISTENTI: Scatragli e Palermo

QUARTO UOMO: Marcenaro

VAR: Giua

AVAR: Marini