Juventus-Udinese, la designazione arbitrale della gara

La Juventus si prepara ad iniziare il proprio percorso in Coppa Italia. Domani martedì 2 dicembre, gli uomini di Spalletti, sfideranno all’Allianz Stadium l’Udinese. L’AIA, nel frattempo, ha reso nota la designazione arbitrale per questo incontro.
Il match sarà diretto da Francesco Fourneau. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo. Il quarto uomo sarà invece Marcenaro. Al monitor del VAR siederà Giua, assistito da Marini ne ruolo di AVAR.
ARBITRO: Fourneau
ASSISTENTI: Scatragli e Palermo
QUARTO UOMO: Marcenaro
VAR: Giua
AVAR: Marini