Juventus-Udinese, i precedenti tra le due squadre

Juventus e Udinese, si affronteranno domani sera alle ore 21:00, nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Analizziamo i precedenti tra le due squadre:
JUVENTUS-UDINESE, I PRECEDENTI
- La Juventus è rimasta imbattuta in ciascuno dei quattro precedenti contro l’Udinese in Coppa Italia, grazie a due vittorie e due pareggi, con un punteggio complessivo di 9-2.
- La Juventus non ha incassato reti, considerando i tempi regolamentari, nelle ultime tre sfide contro l’Udinese in Coppa Italia e solo contro il Lecce (quattro) conta una striscia di questo tipo più lunga nella competizione – tre anche contro Cagliari, Fiorentina e Sambenedettese.
- Solo uno dei quattro precedenti tra Juventus e Udinese in Coppa Italia si è disputato negli ottavi di finale, proprio il più recente, il 15 gennaio 2020, chiuso col successo dei piemontesi per 4-0 (Maurizio Sarri e Luca Gotti i tecnici delle due formazioni).
- Tra le squadre contro cui non ha mai vinto in Coppa Italia, considerando i match chiusi nei tempi regolamentari, solo contro la Sampdoria (5N), l’Udinese conta più sfide disputate che contro la Juventus (quattro – 2N, 2P) nella competizione.
- Di contro, solo contro Fiorentina (sei), Lazio e Inter (quattro entrambe), l’Udinese ha chiuso più gare nei tempi regolamentari della Coppa Italia senza segnare rispetto a quanto fatto contro la Juventus (tre).