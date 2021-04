Juventus U23, Zauli: “Partita difficile, i punti in ballo contano tanto”

Le parole del tecnico bianconero

"C’è un rammarico grosso. Sono diverse partite che non riusciamo a raggiungere la vittoria. Sicuramente sbagliamo qualcosa. Non concretizzare le diverse palle gol significa sbagliare qualcosa che in altri periodi non sbagliavamo. Dove possiamo migliorare? In questo finale di campionato dobbiamo essere bravi a sbagliare meno nelle due aree, come dico sempre, e soprattutto in fase realizzativa, perché poter passare in vantaggio a volte fa la differenza sul risultato finale. Sono sempre convinto che l’equilibrio di una squadra faccia la differenza. La squadra deve sapere stare in campo e cercare di non prendere gol sfruttando le proprie occasioni in fase offensiva, che è quello che non abbiamo fatto con l’Olbia dove non abbiamo sfruttato tutte le palle gol fatte.