Juventus U23, questa sera l’andata dei quarti playoff: il focus sul Padova

Il sito della Juventus U23 ha pubblicato un report sul Padova, avversario dei bianconeri nei playoff di Serie C.

redazionejuvenews

La Juventus U23, questa sera scenderà in campo contro il Padovaper disputare la partita di andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Ecco l'approfondimento sulla squadra veneta, pubblicato dal sito della Vecchia Signora: "Ora, ancor di più, sognare diventa d'obbligo. Dopo aver superato in gara unica Piacenza e Pro Vercelli e dopo aver eliminato anche il Renate, nella doppia sfida di andata e ritorno, la Juventus Under 23 è pronta a scendere in campo questa sera per affrontare il Padova nei quarti di finale playoff. Proprio come accaduto nell'ultimo turno si partirà con la sfida del "Moccagatta" di Alessandria, in programma questa sera alle 21:00.

Le due sfide di regular season hanno visto due successi per la formazione veneta che si è imposta 2-0 tra le mura amiche e 2-1 ad Alessandria. A segnare, sia all'andata che al ritorno, fu Jelenic che questa sera sarà assente in quanto squalificato per somma di ammonizioni. La squadra allenata da Massimo Oddo ha concluso la stagione regolare al secondo posto, a quota 85 punti (frutto di 25 vittorie, 10 pareggi e soltanto 3 sconfitte, di cui una all'ultima giornata contro la Virtus Verona), giocandosi la promozione diretta in Serie B fino all'ultima giornata. In trasferta la media punti della formazione veneta è di 1.95 a partita, con 30 reti segnate e 15 subìte. In casa, il bilancio è da capogiro: il Padova, tra le mura amiche, ha avuto una media di 2.53 punti a partita, grazie alle 15 vittorie, ai 3 pareggi e a 1 sola sconfitta (proprio quella contro la Virtus Verona all'ultima giornata). Il successo più ampio ottenuto in stagione è arrivato lontano dall'Euganeo, superando 4-0 il Legnago Salus alla terza giornata di campionato. Le uniche tre sconfitte stagionali sono arrivate di misura, con uno scarto di un gol (3-2 contro il Lecco e 1-0 contro la FeralpiSalò, entrambe in trasferta, e 2-1 in casa contro la Virtus Verona). Percorso praticamente perfetto, invece, nella Coppa Italia di Serie C. Un percorso che si è concluso il 6 aprile con l'alzata del trofeo in finale contro il Südtirol. Il Padova vanta il migliore attacco del Girone A con 60 gol segnati, esattamente uno in più del Renate, oltre alla seconda migliore difesa con 26 reti incassate. I biancorossi inizieranno il loro percorso nei playoff a partire dalla doppia sfida con i bianconeri. Nei tre precedenti tra queste due squadre, una volta ha vinto la formazione bianconeri (agli ottavi di finale playoff, in gara unica) e negli altri due (quelli di questa stagione per intenderci) ha avuto la meglio il Padova.

Anche in questo caso nel doppio confronto la Juventus Under 23 dovrà vincere almeno una delle due sfide per assicurarsi il passaggio alle semifinali. Le due gare di campionato hanno dimostrato che il Padova è una squadra molto equilibrata e anche i dati citati in precedenza lo dimostrano: migliore attacco e seconda migliore difesa. Quella veneta è una squadra organizzata, difficile da superare, ma anche in questo doppio confronto i bianconeri avranno una motivazione in più per cercare di andare avanti in questa corsa playoff perchè quest'anno contro i biancorossi non sono ancora riusciti a trovare la vittoria".