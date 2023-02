Juventus U19, ritorno alla vittoria per Montero: 3-0 al Sassuolo

La Juventus U19 di Paolo Montero ha sconfitto per 3-0 il Sassuolo, conquistando una vittoria che mancava da diverso tempo.

redazionejuvenews

La JuventusU19, dopo un periodo di appannamento, è tornata al successo, vincendo 3-0 contro il Sassuolo. Doppietta di Turcoe rete di Mancini. Ecco il report: "Al termine di una gara giocata con determinazione e intelligenza, la Juventus Under 19 supera 3-0 il Sassuolo e trova la prima vittoria interna del 2023. Un successo che permette ai bianconeri di aprire il girone di ritorno del Primavera 1 con un successo e di scavalcare in classifica proprio gli emiliani posizionandosi al sesto posto a quota 31 punti. Il modo migliore per archiviare la sfortunata trasferta di UEFA Youth League in Belgio contro il Genk di mercoledì 8 febbraio. LA PARTITA È un primo tempo che non regala grandi emozioni quello tra Juventus e Sassuolo. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 e con poche occasioni create, da una parte e dall'altra.

In sintesi: equilibrio assoluto. Andando ad analizzare più a fondo la frazione, però, qualche spunto arriva. La squadra di Paolo Montero prova a fare la partita, ma deve fare i conti con un avversario molto ben disposto in campo che cerca quasi sempre il raddoppio sui giocatori offensivi bianconeri. Quando, invece, il pallone ce l'hanno tra i piedi gli emiliani costruiscono trame di gioco interessanti, soprattutto con Bruno, Mata e Russo e infatti le uniche due situazioni pericolose capitano a quest'ultimo, ma in entrambe le occasioni il pallone si avvicina soltanto allo specchio della porta. Al duplice fischio, come detto, è lo 0-0 ad accompagnare le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa, invece, cambia totalmente il volto della partita. La Juventus rientra in campo con grande determinazione e lo si evince semplicemente anche dai primi contrasti di gioco, vinti praticamente tutti dai bianconeri. Con il passare dei minuti cresce anche la pressione della squadra di Montero e al 56' cambia il risultato: Rouhi mette in mezzo dalla sinistra uno splendido pallone che viene allontanato dalla difesa emiliana.

Sulla ribattuta il più lesto di tutti è Nicolò Turco che con il sinistro disegna una traiettoria che si infila sotto l'incrocio dei pali senza lasciare scampo a Zacchi, 1-0. Galvanizzata dal vantaggio la Juventus continua ad avere in mano il pallino del gioco senza, di fatto, permettere al Sassuolo di organizzare una reazione allo svantaggio. E poco più di dieci minuti più tardi arriva anche il 2-0 e la firma d'autore è sempre la stessa, quella di Turco. Anche questa rete è di pregevole fattura perchè il numero 9 bianconero per depositare il pallone in porta deve superare con un tocco tanto morbido quanto preciso il portiere del Sassuolo e ci riesce alla perfezione. Con il doppio vantaggio, a poco più di venti minuti dal termine, la gara si incanala nella direzione desiderata da Citi e compagni che, con il neo entrato Mancini, riescono anche a trovare il tris per il definitivo 3-0 al minuto 81. Al fischio finale arrivano tre punti importanti per riprendere la corsa in campionato".