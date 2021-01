Juventus U19, poker al Sassuolo sotto gli occhi della dirigenza bianconera

TORINO- Il campionato Primavera è ufficialmente ripreso dopo la lunga inattività dovuta alla situazione Coronavirus. La Juventus di mister Bonatti, a Vinovo contro il Sassuolo, centra un largo successo sul Sassuolo, travolto con un sonoro 4-0 sotto gli occhi attenti di Pirlo, Nedved e Paratici presenti in tribuna per seguire l’incontro. A segno Chibozo nel primo tempo, mentre nella ripresa il risultato è stato allargato dalle reti di Sekulov, Cotter e Miretti. Mister Bonatti, ai canali ufficiali del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita:

“Dopo mesi di inattività era importante ripartire con energia e gioia. Sono contento della risposta che ho avuto dai miei ragazzi, rimasti sempre sul pezzo. Penso abbiano reso facile una partita che di facile e scontato non aveva nulla. C’è un coinvolgimento di tutti gli allenatori del settore giovanile e dell’apparato scout, siamo orgogliosi di contribuire alla crescita di questi giovani. Classifica? Secondo me ci sono squadre che hanno giocato meno partite e che quindi in classifica hanno meno punti, ma hanno ottimi valori. Penso a squadre come Milan, Atalanta e Inter. Penso che il campionato sarà molto equilibrato. La Roma per ora è scappata ma vedremo. Ci saranno tante variabili che possono condizionare il torneo. Chibozo? Parliamo di un giocatore di ottimo livello, ma ha bisogno di continuità. Speriamo che il trauma contusivo che ha avuto non sia nulla di grave. Era un anno che non giocava, ha talento e riesce ad esprimerlo ma manca l’esperienza che si acquisisce con le partite. Dirigenti in tribuna? La loro presenza dimostra che c’è grande attenzione al vivaio ed interesse nel seguire i talenti nel loro percorso di crescita”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato in casa bianconera: >>>> Ipotesi totalmente a sorpresa per l’attacco: spunta una super occasione last minute! <<<<