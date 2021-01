Calciomercato Juventus, non solo Scamacca: spunta una super occasione

TORINO – Il tormentone degli ultimi giorni di calciomercato della Juventus sarà sicuramente relativo al colpo in attacco. Se ne parla addirittura alla scorsa estate, quando lo stesso Pirlo avrebbe gradito avere a disposizione una quarta punta. All’epoca la Juve preferì concentrare i propri sforzi e i propri investimenti su altri obiettivi. Non accontentare il Maestro neanche in questa sessione di mercato però sarebbe una grave pecca. La dirigenza bianconera ci sta provando e sta vagliando svariati nomi, con un occhio soprattutto alle occasioni che possono spuntare da un momento all’altro durante questo calciomercato invernale.

Obiettivo Scamacca

L’obiettivo principale è e rimane Gianluca Scamacca, individuato da Paratici e soci come il giusto innesto per il presente ma anche in prospettiva futura. Nessun dubbio sul giocatore dal punto di vista tecnico e soprattutto sulle potenzialità del ragazzo classe 1999. Le perplessità nascono invece dalle richieste molto elevate del Sassuolo, che per il suo gioiello chiede almeno 20 milioni di euro. Forse anche qualcosa in più. Si ragiona sull’ipotesi del prestito, ma la Juventus vorrebbe il diritto di riscatto, mentre i neroverdi chiedono l’obbligo, se non addirittura un pagamento immediato. La pista rimane calda, ma complicata proprio per ragioni economiche. Per questo, i bianconeri si stanno guardando intorno alla ricerca di alternative e occasioni.

Ipotesi a sorpresa

Occhio dunque a possibili sorprese last minute. Una di queste potrebbe essere un giocatore già fortemente seguito e trattato dalla Juve la scorsa estate e che ora potrebbe tronare di moda. Come riporta il sito di Sportmediaset infatti, potrebbe riaprirsi la pista che porta ad Edin Dzeko, ai ferri corti con il tecnico giallorosso Paulo Fonseca. Il bosniaco, dopo il litigio con l’allenatore portoghese, è stato fatto fuori per la partita contro lo Spezia, che verosimilmente deciderà il futuro di Fonseca. Se il tecnico verrà confermato sulla panchina della Roma, per Dzeko si potrebbero spalancare le porte del mercato e la Juventus sarebbe alla finestra. La frattura tra l’ambiente giallorosso e l’attaccante però potrebbe essere comunque troppo netta visto quanto è accaduto, con la dirigenza giallorossa (delusa dal comportamento del suo capitano) che potrebbe anche decidere di cedere Dzeko a prescindere dalle sorti di Fonseca. Suggestione molto interessante, le prossime ore saranno importanti. Come detto però, sulla lista della spesa di Paratici sarebbero finiti anche tanti altri nomi importanti per il colpo in attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<