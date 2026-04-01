Juventus, tutti a disposizione per la volata Champions!

Attacco “4 per 4”: abbondanza e soluzioni

La novità più affascinante riguarda l’attacco. Spalletti può contare su quattro centravanti: Vlahovic e Milik per fisicità e presenza in area, Jonathan David per tecnica e fiuto del gol, e Loïs Openda per attacco alla profondità. Un ventaglio di soluzioni che permette scelte mirate in base a forma e avversari. I numeri offensivi (52 gol, terzo attacco della Serie A) possono crescere ulteriormente se le punte torneranno decisive. Vlahovic e Milik sono pronti a riprendersi la scena nell’attacco juventino. Saranno loro le vere armi in più di Spalletti, vista la loro assenza per la maggior parte del campionato.