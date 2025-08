Juventus: Tudor porta tutti in Germania

Il tecnico croato porterà la rosa al completo nella seconda parte del ritiro prevista nel quartier generale dell'Adidas in Germania

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa in vista dell’inizio della prossima stagione: i bianconeri sono al lavoro nel centro sportivo torinese agli ordini di Igor Tudor, che sta preparando la squadra in vista dell’inizio della prossima stagione, al via tra poco più di 20 giorni. I bianconeri si sposteranno tra poco nella sede dell’Adidas in Germania, dove, come lo scorso anno, continueranno la loro preparazione.

Nessuno escluso

Proprio in vista di questa, sembra che il tecnico bianconero sia intenzionato a portare oltralpe l’intera rosa, compresi quei giocatori ritenuti fuori dal progetto o oggetto di voci di mercato. Nessuna esclusione quindi, e la possibilità per molti di dimostrare di poter rimanere in bianconero anche la prossima stagione.

Per questo il ritiro in Germania sarà un vero e proprio test per alcuni, sui quali Tudor non ha preclusioni, e che potrebbero quindi guadagnarsi un posto nella rosa bianconera del prossimo anno. Tutti insieme e concentrati, per cercare di preparare al meglio un’annata che dovrà vedere la Juventus tornare protagonista.