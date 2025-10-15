Juventus, Tudor è ancora imbattuto: in Europa solo due come lui, ecco chi

Nonostante la "pareggite" che di recente ha fatto sorgere qualche malumore nella tifoseria bianconera, Tudor rimane ancora imbattuto

Nonostante la “pareggite” che ha recentemente ridimensionato l’entusiasmo dell’ambiente bianconero (dovuto all’ottima partenza di inizio campionato) è comunque possibile sottolineare un dato che ben evidenzia la buona gestione portata avanti da Igor Tudor sulla panchina della Juventus in questo inizio di stagione: ovvero quello legato all’imbattibilità fino a questo punto registrata.

In particolare, soltanto tre squadre dei top 5 campionati europei non hanno ancora incassato una sconfitta tra campionato nazionale e coppe varie. La Juventus di Igor Tudor, pur reduce dalla “pareggite”, ha vinto tre partite su otto e ne ha pareggiate cinque di fila, senza perdere. Come Tudor, in particolare, ci sono soltanto Vincent Kompany e Nico Kovac, rispettivamente allenatori di Bayern Monaco e Borussia Dortmund.