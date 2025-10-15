Juventus, Tudor è ancora imbattuto: in Europa solo due come lui, ecco chi

Nonostante la “pareggite” che ha recentemente ridimensionato l’entusiasmo dell’ambiente bianconero (dovuto all’ottima partenza di inizio campionato) è comunque possibile sottolineare un dato che ben evidenzia la buona gestione portata avanti da Igor Tudor sulla panchina della Juventus in questo inizio di stagione: ovvero quello legato all’imbattibilità fino a questo punto registrata.
In particolare, soltanto tre squadre dei top 5 campionati europei non hanno ancora incassato una sconfitta tra campionato nazionale e coppe varie. La Juventus di Igor Tudor, pur reduce dalla “pareggite”, ha vinto tre partite su otto e ne ha pareggiate cinque di fila, senza perdere. Come Tudor, in particolare, ci sono soltanto Vincent Kompany e Nico Kovac, rispettivamente allenatori di Bayern Monaco e Borussia Dortmund.