Juventus, Tudor vuole correggere due aspetti: ecco quali

Grazie ad Adzic la Juventus trova un successo fondamentale contro l'Inter: mister Tudor però vuole risolvere due problemi, ecco quali

Vasilije Adzic: ecco il nome e il cognome del giocatore che ha regalato la vittoria alla Juventus nel derby d’Italia contro l’Inter. Un gol, quello messo a segno dal calciatore montenegrino classe 2006, arrivato negli istanti finali della partita, e che ha permesso alla piazza bianconera di festeggiare un successo molto importante, visto il tipo di avversario affrontato.

La formazione bianconera si è resa protagonista di una prestazione convincente sul piano della grinta e del carattere mostrato contro i nerazzurri. Tuttavia, nel match contro la squadra di Chivu, Igor Tudor ha potuto registrare problemi che necessitano di una sistemazione. Problemi, in particolare, riguardanti due aspetti: posizionamento sui calci piazzati (problema riscontrato anche nella precedente annata) e attenzione difensiva soprattutto nella chiusura delle linee di tiro avversari. Questi, dunque, sono i punti su cui Tudor punterà l’attenzione e che chiederà ai suoi uomini di sistemare.