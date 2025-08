Juventus: ancora doppi allenamenti agli ordini di Tudor

La squadra bianconera si sta allenando in Germania dove sta svolgendo la seconda parte della preparazione estiva

La Juventus è entrata nel vivo della sua preparazione, con i bianconeri che anche oggi si alleneranno in Germania al quartier generale dell’Adidas, che per il secondo anno consecutivo sta ospitando i bianconeri. Dopo la doppia seduta di ieri, anche oggi i bianconeri scenderanno in campo sia al mattino che al pomeriggio, per continuare al meglio la preparazione in vista del sempre più prossimo inizio della nuova stagione.

Il ritorno delle doppie sedute

“Gruppo bianconero al lavoro anche oggi, in Germania, nel Training Camp a casa adidas. Se ieri si è svolta una sola seduta di allenamento, oggi è tornata la doppia sessione, al mattino e a pomeriggio.

La squadra, che ha anche avuto modo di visitare l’Innovation Lab di adidas, al mattino ha lavorato in due gruppi distinti sulla forza, in palestra.

Pomeriggio invece in campo, per una sessione di esercitazioni tattiche, divisi per reparti (fase offensiva e difensiva), per concludere come sempre con una serie di partitelle.” (Juventus.com)