Juventus, Trevisani parla chiaro: “La Juventus è la favorita”

Nella giornata di oggi, Riccardo Trevisani si è esposto sulla corsa per la Champions League, con la Juventus che, a detta sua, è la favorita.

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani non ha alcun dubbio. Oggi è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, e si è esposto su questo finale di campionato. La Juventus di Luciano Spalletti è ancora la favorita per il quarto posto, che comporterebbe la Champions League. “Pochi team possono contare sul gioco che ha la Juve in questo momento”, un’affermazione forte che non lascia spazio ad interpretazioni.

Trevisani elogia il gioco proposto da Spalletti, che ha il merito di aver trovato delle nuove soluzioni offensive. Nell’ultima partita ha schierato Yildiz come centravanti, inserendo benissimo Boga negli schemi della squadra, che ha trovato il suo terzo gol consecutivo. Da sottolineare anche un Coincecao sempre più in forma. Il gioco espresso dalla squadra piemontese è riconoscibile, e può mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Contro l’Udinese ha ritrovato anche una consapevolezza difensiva che mancava da gennaio, dopo aver concesso più della metà dei gol totali solo nel mese di febbraio.

Al momento, in Champions ci andrebbe il Como di Cesc Fabregas, che in questa giornata ha battuto la Roma in una sfida delicatissima. La Juventus, però, non vuole mollare ci un centimetro in questo finale di stagione.