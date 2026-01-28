Juventus, Trevisani a Sportmediaset: “La Juve ha un’identità che non aveva da tempo”

Le parole di Riccardo Trevisani sulla Juventus: “Adesso è una squadra che gioca bene ed è bella da guardare”.

Intervenuto negli studi di Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del momento che sta vivendo la squadra bianconera. Qui sotto il suo commento:

“La Juventus è una squadra che gioca per il gusto di farlo, una Juve che gioca proprio bene, si divertono in campo, è una squadra bellissima da vedere, al di là del fatto che poi puoi perdere contro Cagliari o Lecce, ma la Juve ha un’identità che non aveva da tantissimo tempo. E concludo, non è tanto per David, l’altra punta che la Juventus sta cercando è per Openda. Cioè, David non è un problema, ma quando David esce o si fa male o non può fare tre partite a settimana, serve un altro che faccia il centravanti”.