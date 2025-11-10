Juventus, Gianni Tramontano: “Dorotea Del Piero? Mi ha impressionato”

Così Gianni Tramontano, allenatore del Trofarello Under 15 maschile, sulla partita di Dorotea Del Piero, figlia dell’ex capitano bianconero

Ieri è stato il compleanno di Alex Del Piero, leggenda della Juventus. Uno dei regali più belli ricevuti dall’ex capitano bianconero (il quale ieri ha festeggiato 51 anni) è arrivato anche dal campo del Trofarello, location nella quale si è disputata la partita tra la Juventus Under 17 femminile contro il Trofarello Under 15 maschile. Assoluta protagonista della partita è stata senz’altro Dorotea Del Piero, figlia dell’ex capitano bianconero, la quale ha segnato una doppietta nella partita terminata 1-7 per le ragazze allenate da Luca Scarcella.

Sulla prestazione e sulla doppietta messa a segno da Del Piero si è espresso il tecnico avversario Gianni Tramontano: “Mi ha impressionato, ha giocato una grande partita soprattutto nel secondo tempo, quando il loro allenatore l’ha avanzata di qualche metro. Nella ripresa abbiamo faticato a contenere la loro spinta, anche per merito della prova di Dorotea”.