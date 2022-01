Nomination per i TOTY di Fifa22: c’è anche un attaccante della Juventus

Su Fifa sta per iniziare l'evento legato ai TOTY, il Team Of The Year. Tra le nomination per gli attaccanti anche un giocatore della Juventus

redazionejuvenews

Il 2021 è ormai alle spalle e come tutti gli anni Fifa prepara il suo evento più importante, il suo Team Of The Year. Il gioco della Ea Sport si prepara a premiare i migliori 11 giocatori dell'anno appena concluso. Come verranno scelti? Il voto spetta interamente alla community, che dovrà scegliere la sua squadra preferita tra una lista di giocatori. Oggi la casa produttrice canadese ha reso note le nomination per gli attaccanti: tanti campioni internazionali, tanta Italia e anche un giocatore della Juventus. Ecco la lista con tutti gli attaccanti:

AT Karim Benzema (Real Madrid)

ATT Cristiano Ronaldo (Manchester United)

ATT Harry Kane (Tottenham Hotspur)

ATT Romelu Lukaku (Chelsea)

ATT Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

ATT Jonathan David (Lille)

ATT Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

ATT Erling Haaland (Borussia Dortmund)

ATT Ciro Immobile (Lazio)

ATT Lautaro Martínez (Inter)

ATT Dušan Vlahovic (Fiorentina)

ATT Luis Suárez (Atlético de Madrid)

ATT Gerard Moreno (Villarreal)

AS Neymar (Paris Saint-Germain)

AS Lorenzo Insigne (Napoli)

AS Mikel Oyarzabal (Real Sociedad )

AS Jack Grealish (Manchester City)

AS Dimitri Payet (Marsiglia)

AS Dušan Tadic (Marsiglia)

AD Mohamed Salah (Liverpool)

AD Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

AD Federico Chiesa (Juventus)

Tanta, tantissima Italia tra i migliori attaccanti del 2021. Da Cristiano Ronaldo (che ha giocato la maggior parte dell'anno alla Juventus) fino a Lukaku e Lautaro Martinez, passando per Immobile, Dusan Vlahovic e Insigne. A far contenti i tifosi bianconeri è però la presenza di Federico Chiesa, sicuramente il miglior giocatore della Juventus in questo momento. L'esterno italiano ha giocato un anno di altissimo livello, sotto la guida di Pirlo prima e Allegri poi. Il momento più alto dell'anno, però, è sicuramente la vittoria dell'Europeo con l'Italia, dove Chiesa è stato indiscusso protagonista. Una nomination meritata ma che difficilmente gli permetterà di entrare nell'11 finale: giocatori come Messi e Mbappe hanno molte più chance di vincere ma la speranza è sempre l'ultima a morire.