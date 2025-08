Juventus: torna la Membership per la stagione 2025/2026

I bianconeri hanno dato il via alla campagna di affiliazione parallela a quella abbonamenti per la prossima stagione

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato l’inizio della campagna di affiliazione Membership, parallela alla campagna abbonamenti. Di seguito quanto apparso sul sito della società bianconera.

“La passione non ha fine. Torna anche per la stagione 2025/26 la Membership ufficiale della Juventus, e quest’anno lo fa con un’energia speciale, ispirata a una leggenda che ha segnato per sempre la nostra storia: Gianluigi Buffon.

II tema di quest’anno è JUVEVER, unione perfetta di “Juventus” e “Forever”, un tributo all’amore eterno per questi colori. Parole che prendono forza dal discorso d’addio del nostro Gigi, che si chiuse con una promessa indelebile: “Fino alla fine. Per sempre vostro.”

Ecco le sei Membership disponibili per la stagione 2025/26, pensate per ogni tipologia di tifoso!

J1897: la Membership più esclusiva, riserva ai nostri tifosi esperienze uniche e include una maglia celebrativa, in edizione limitata, contenuta in un Welcome Pack personalizzato, con inciso il messaggio di Gigi: “Fino alla fine. Per sempre vostro”.

Di seguito alcuni dei vantaggi:

accesso prioritario alla vendite dei biglietti;

20% di sconto sull’acquisto dei biglietti (esclusi i big match);

10% di sconto sull’e-commerce ufficiale;

J1897 Day: una giornata dedicata ai J1897 Member;

accesso a eventi esclusivi come Meet&Greet, Walk-about e VIP experience.

BLACK & WHITE: la Membership che offre la possibilità di seguire la Juventus e di partecipare agli eventi del giorno della gara. Chi la acquisterà potrà giovare di una bella sorpresa all’interno del Welcome Pack, sempre dedicata a Gianluigi Buffon. Un modo unico per sentirsi parte di qualcosa che va oltre il campo, oltre il tempo. Proprio come Buffon.

Questi alcuni dei vantaggi:

10% di sconto sull’acquisto dei biglietti;

10% di sconto sull’e-commerce ufficiale;

accesso a eventi esclusivi come Meet&Greet – anche digitali per i fan internazionali – e Walk-about.

STADIUM MEMBERSHIP: la Membership ideale per chi vuole vivere le emozioni della nostra casa, l’Allianz Stadium, scegliendo in anticipo il proprio posto e al migliore prezzo e con la possibilità di partecipare a eventi ed esperienze esclusive.

YOUNG (11-13 anni): dedicata a tutti coloro che vogliono sentirsi parte della grande famiglia bianconera con un Welcome Pack tutto da scoprire.

JUNIOR (5-10 anni): l’unico modo per poter entrare in campo con i giocatori è essere un Junior Member! Pensata per tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 5 e i 10 anni, consente di vivere esperienze esclusive come la partecipazione a eventi su invito nel giorno gara, ma non solo e, come per la Kids Membership, ha un Welcome Pack a tema Team Jay dedicato.

KIDS (0-4 anni): dedicata ai “nuovi” bianconeri, la Kids Membership è il regalo perfetto per trasmettere la passione bianconera fin dai primi anni, con un Welcome Pack dedicato a tema Team Jay.”