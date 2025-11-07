Juventus-Torino, McKennie sorpassa Conceicao? Le ultime sul ballottaggio

Il coinvolgimento del calciatore statunitense consentirebbe alla Juventus di modificare assetto di gioco in corsa

Manca sempre meno al derby della Mole tra Juventus e Torino, match che per i bianconeri ricopre una grande importanza per provare a scalare posizioni in classifica e riavvicinarsi al gruppo di squadre in lotta per i vertici del campionato. Da questo di vista mister Spalletti è voglioso di plasmare l’undici migliore possibile da schierare contro i granata di Marco Baroni. In tal senso, tra i giocatori su cui il tecnico di Certaldo punterà con convinzione è sicuramente Kenan Yildiz, pronto ad impiegarlo sulla trequarti.

Il giovane turco, in particolare, sarà affiancato da uno tra Conceicao e McKennie, con quest’ultimo che appare leggermente favorito sul portoghese. Per il giocatore statunitense sarebbe la quinta partita da titolare, testimonianza chiara di quanto Spalletti lo reputi essenziale. In effetti, il suo coinvolgimento consentirebbe alla Juventus di modificare assetto di gioco in corsa, considerato che può muoversi in tutte le zone del campo dalla mediana in su.