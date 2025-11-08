Juventus-Torino, le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori in vista del derby in programma alle ore 18:00.

Mancano ormai veramente poche ore derby della Mole. La Juventus e il Torino, scenderanno in campo alle ore 18:00. I bianconeri vogliono dare continuità agli ultimi risultati e centrare la terza vittoria consecutiva in campionato.

I granata, dal canto loro, in questa stagione hanno già ottenuto due vittorie contro grandi squadre, rispettivamente con Roma e Napoli. Sono alla ricerca di una vittoria in un derby che manca da dieci anni.

Andiamo a leggere quali potrebbero essere le probabili scelte dei due allenatori.

Le possibili scelte di Spalletti

Il tecnico toscano dovrebbe confermare il 3-4-2-1. In porta spazio a Di Gregorio. La linea difensiva sarà composta da Gatti, Kalulu e Koopmeiners. Conferma quindi per l’olandese nel ruolo di braccetto difensivo.

Il dubbio principale per Spalletti riguarda la mediana. Sulla fasce agiranno Kostic e Cambiaso. In mezzo al campo, il capitano Locatelli confermato nel ruolo di regista. Al suo fianco è favorito McKennie per prendere il posto di Thuram. Quest’ultimo non è ancora al meglio, causa problema al polpaccio sinistro. Al momento il centrocampista francese non dovrebbe essere rischiato dal primo minuto.

In attacco spazio a Dusan Vlahovic, che sarà supportato da Yildiz e Coinçeao.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic, Yildiz, Coinçeao, Vlahovic.

La probabile formazione dei granata

Marco Baroni, che non sarà in panchina causa squalifica, si affiderà al consueto 3-5-2. A difendere la porta dei granata ci sarà Paleari. Il pacchetto difensivo sarà composto da Coco, Maripan e Ismajli.

In merito alle scelte a centrocampo, sulle corsie laterali agiranno Pedersen a destra e Lazaro a sinistra. I tre centrocampisti centrali saranno, Ilic che occuperà il ruolo di regista, affiancato da Vlasic e Casadei.

In attacco, spazio alla coppia Simeone– Ngonge.

TORINO (3-5-2): Paleari, Maripan, Ismajli, Coco, Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro, Ngonge, Simeone.