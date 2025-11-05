Juventus-Torino, la designazione arbitrale della gara

Neanche il tempo di smaltire le fatiche europee, che per la Juventus si avvicina il derby di Torino. I bianconeri, sfideranno i granata di Marco Baroni, per la gara valida dell’undicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Spalletti, nel match che si giocherà all’Allianz Stadium scenderanno in campo sabato 8 novembre alle ore 18:00.
Nel frattempo, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali il prossimo turno di campionato. Di seguito la designazione del derby:
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Costanzo- Passeri
Quarto Uomo: Doveri
VAR: La Penna
AVAR: Di Paolo