Juventus-Torino, la designazione arbitrale della gara
Home > Juve News

Juventus-Torino, la designazione arbitrale della gara

Stefania Palminteri
5 Novembre, 13:21
L’AIA ha reso nota la designazione arbitrale della gara Juventus-Torino. Scopriamo insieme da chi sarà composta.

Neanche il tempo di smaltire le fatiche europee, che per la Juventus si avvicina il derby di Torino. I bianconeri, sfideranno i granata di Marco Baroni, per la gara valida dell’undicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Spalletti, nel match che si giocherà all’Allianz Stadium scenderanno in campo sabato 8 novembre alle ore 18:00.

Nel frattempo, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali il prossimo turno di campionato. Di seguito la designazione del derby:

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Costanzo- Passeri

Quarto Uomo: Doveri

VAR: La Penna

AVAR: Di Paolo

x